В Киеве поднимут цены на проезд в общественном транспорте – Кличко назвал стоимость билета

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы со следующего года – вынужденный шаг. В то же время город сохраняет льготы на проезд для всех социально уязвимых категорий населения.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что стоимость электроэнергии, горючего, расходных материалов существенно выросла. Также нужно платить заработную плату транспортникам, ремонтировать и обслуживать подвижной состав и покупать новый общественный транспорт. И Киев последним из крупных городов Украины повысит стоимость проезда.

"У нас действительно сложная ситуация в транспортной отрасли. И цена на проезд давно не соответствует его себестоимости. Но мы делаем все, чтобы киевляне могли с комфортом передвигаться по городу. Для жителей столицы проезд будет стоить 12 гривен при наличии "карточки киевлянина". Для пассажиров , которые пользуются проездными билетами, цена одной поездки будет составлять 14 гривен 20. Если же человек приехал из другого города и хочет купить разовую поездку или всего несколько, – то ему проезд будет стоить 20 гривен, – сказал мэр – Мы понимаем, что это – непопулярное решение. Все остальные крупные города приняли и ввели его раньше. Потому что в сегодняшних условиях наш транспорт дотационный. И мы не повышали стоимость проезда сколько могли", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Он также подчеркнул, что город сохраняет льготы на проезд для всех социально уязвимых категорий населения. Хотя государство не компенсирует эти расходы городскому бюджету.