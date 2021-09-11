В Киеве перекроют ряд дорог: опубликован полный список

Виталий Семченко
Виталий Семченко
Кияни
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В Киеве перекроют ряд дорог: опубликован полный список

В воскресенье, 12 сентября, в Киеве ограничат автомобильное движение на ряде центральных улиц. Это связано с проведением спортивного мероприятия.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции. Ограничение будет действовать с 08:00 и до 12:00 на улице Саксаганського и проспекте Победы.

Кроме того, частично перекроют движение на улицах, прилегающих к маршруту. В частности:

  • Эспланадная;

  • Шота Руставели;

  • Большая Васильковская;

  • Антоновича;

  • Владимирская;

  • Тарасовская;

  • Паньковская;

  • Льва Толстого;

  • Симона Петлюры;

  • Шолуденко;

  • переулок Политехнический;

  • Академика Янгеля;

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  • Гарматная;

  • выезды на проспект с Воздухофлотского путепровода, улицы Вадима Гетьмана и других.

12 сентября в Киеве перекроют часть дорог
12 сентября в Киеве перекроют часть дорог

"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения", – сказано в сообщении полиции.

Отметим, что завтра в столице пройдет ежегодный легкоатлетический забег "Киевская Десятка – 2021". В рамках спортивного мероприятия предусмотрены забеги на 10 км, скандинавская ходьба на 5 км, а также детские беговые соревнования.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 14 до 24 сентября на станции метро "Славутич" в Киеве установят новые турникеты. Из-за этого в часы пик возможны ограничения на вход для пассажиров.

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