В Киеве перекроют ряд дорог: опубликован полный список
В воскресенье, 12 сентября, в Киеве ограничат автомобильное движение на ряде центральных улиц. Это связано с проведением спортивного мероприятия.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции. Ограничение будет действовать с 08:00 и до 12:00 на улице Саксаганського и проспекте Победы.
Кроме того, частично перекроют движение на улицах, прилегающих к маршруту. В частности:
Эспланадная;
Шота Руставели;
Большая Васильковская;
Антоновича;
Владимирская;
Тарасовская;
Паньковская;
Льва Толстого;
Симона Петлюры;
Шолуденко;
переулок Политехнический;
Академика Янгеля;
Гарматная;
выезды на проспект с Воздухофлотского путепровода, улицы Вадима Гетьмана и других.
"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения", – сказано в сообщении полиции.
Отметим, что завтра в столице пройдет ежегодный легкоатлетический забег "Киевская Десятка – 2021". В рамках спортивного мероприятия предусмотрены забеги на 10 км, скандинавская ходьба на 5 км, а также детские беговые соревнования.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 14 до 24 сентября на станции метро "Славутич" в Киеве установят новые турникеты. Из-за этого в часы пик возможны ограничения на вход для пассажиров.