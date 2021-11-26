В Киеве инспекторам по парковке платят больше, чем полицейским: названы суммы. Видео

Зарплаты инспекторов по парковке в Киеве оказались большими, чем у сотрудников полиции. Это вызвало волну возмущения в обществе.

Зарплатную ведомость столичных инспекторов по парковке опубликовал в Telegram заместитель главы КГГА Константин Усов. Согласно документу, главные инспекторы по парковке получили за октябрь в среднем 20 тысяч гривен, а некоторые – свыше 40 тысяч гривен (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В объявлении о наборе инспекторов по парковке обещают зарплату от 18 тысяч гривен, социальный пакет, пенсионное обеспечение, оплачиваемый отпуск и много других преимуществ государственной службы.

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Для приема на эту должность нужно иметь высшее образование, получить сертификат о знании украинского языка, обладать стрессоустойчивостью и цифровой грамотностью.

Отметим, что у полицейский в Украине зарплаты несколько ниже. В частности, у патрульных – около 13 400 гривен.

Этим фактом возмутилась накануне ведущая программы "Право на владу" на телеканале "1+1" Наталия Мосейчук.

"Полицейский, рискующий получить пулю в лоб, имеет 13 тысяч гривен ежемесячно… У нас война в головах", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевсовете заявили, что новые тарифы и зоны для коммунальных парковок способны обеспечить городу более 500 млн гривен поступлений в год. В одном только Соломенском районе нововведения могут помочь собрать 40 млн гривен, хотя в 2020 году во всем Киеве "Киевтранспарксервис" заработал на парковках всего 25 миллионов.