Коммунальные парковки смогут приносить Киеву полмиллиарда гривен ежегодно, – Кравец

Новые тарифы и зоны для коммунальных парковок способны обеспечить городу более 500 млн гривен поступлений в год. В одном только Соломенском районе нововведения могут помочь собрать 40 млн гривен, хотя в 2020 году во всем Киеве "Киевтранспарксервис" заработал на парковках только 25 млн.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал Владимир Кравец, депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и первый заместитель председателя Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

"С экономической точки зрения, даже при 50% заполненности в течение дня, имеющиеся коммунальные места для парковки могут приносить городу более 1,5 миллиона гривен ежедневно, или более чем 570 млн гривен / год. Стоит заметить, что большая часть названной суммы – это не дополнительная плата с киевлян, а средства, которые теперь не попадут в карманы к "черным" парковщиков. Только в Соломенском районе новый подход может помочь собрать более 40 млн гривен в год, которые дальше будет возможно направить на развитие инфраструктуры.

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Для сравнения, в 2020 году "Киевтранспарксервис" всего заработал на парковке в Киеве 24 миллиона гривен. Теперь есть необходимые инструменты, чтобы система заработала. Финальный результат зависит он менеджмента парковок непосредственно коммунальщиками", – рассказал депутат.

Напомним, с 1 июля в Киеве начали действовать новые официальные тарифы на парковку. В I зоне, охватывающей центральную часть города, стоимость часа парковки составляет 35 гривен. На прилегающих к центру территориях цена парковки составляет 25 грн / час. В спальных районах города стоимость осталась без изменений и составляет 5 грн / час.

В случае неуплаты за парковку на водителей будут налагать штрафы в размере 20-кратной стоимости часа парковки. То есть они соответственно составляют составляют 700, 500 и 100 гривен.