В Киеве открылось новое посольство: впервые с начала полномасштабной войны. Фото

В пятницу, 17 января, в Киеве состоялось открытие нового посольства – впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. В столице Украины появилось официальное представительство Албании.

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Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Посольство он открыл вместе с министром по вопросам Европы и иностранным делам Республики Албания Игли Хасани.

"Это символ украино-албанской стойкости, единства и общего будущего в ЕС и НАТО", – написал Сибига.

Игли Хасани подтвердил непреклонную поддержку Албанией суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил глубокий восторг силой и решительностью украинского правительства и народа.

"Международное сообщество должно продолжать оказывать мощную политическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку Украине, и мы полностью привержены выполнению нашей роли в этой важной миссии", – заверил он.

В МИД Украины также сообщили, что во время министерской встречи Украина – Юго-Восточная Европа в Киеве министры иностранных дел двух стран провели официальную церемонию обмена ратификационными грамотами Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Албания.

После этого договор, подписанный в прошлом году 28 февраля в Тиране, официально вступил в силу.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 января в Киев также прибыла министр иностранных дел Словении Таня Файон. Она приняла участие в министерской встрече Украина – Юго-Восточная Европа по приглашению своего украинского коллеги Андрея Сибиги.

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