В Киеве открыли выставку художественных работ военных, переселенцев и детей войны

Глеб Иванов
В Киеве открыли выставку художественных работ военных, переселенцев и детей войны

9 мая в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева открылась выставка работ победителей юбилейного XX Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA, где представлены 106 работ из Украины, Италии, Словакии и Черногории. Среди работ есть произведения военных и детей военных, юных и взрослых граждан Украины, которые пятый год живут под бомбежками в своих городах и селах, внутренне перемещенных лиц и украинцев, которые из-за войны вынуждены были уехать с родины – каждый на своем месте ежедневно борется за победу над захватчиком и мир в Украине. Участие художников из других стран в выставке в сердце Киева демонстрирует, что даже в тяжелые времена войны столица Украины является центром международной культуры.

Это 17 этап артмарафона "Поколение войны", который является частью масштабного Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA.WAR - единственной культурной инициативы в Украине, которая без перерыва продолжается с первой недели полномасштабного вторжения. Это единственный в мире проект, который через искусство анализирует изменение сознания разных поколений в течение длительной современной войны.

После экспозиции в центре столицы, работы украинских художников путешествуют по миру, выступая действенным инструментом культурной дипломатии, распространяя правду о войне через искусство, влияя на формирование общественного мнения в разных странах относительно войны в Украине и проблемах, связанных с ней, которые распространяются на весь мир. Также работы участников знакомят другие народы с природой, культурой, аутентичностью и современным искусством Украины, показывают ценность вклада нашего народа в мировую культуру. Через творчество украинцев мир видит ценную черту человечества – трансформировать ужас и боль в прекрасное - это мотивирует другие страны помогать Украине. За время войны работы участников МАЛЮЙ.UA.WAR были представлены в более 70 проектах в 20 странах: в Украине, США, Швейцарии, Ватикане, Черногории, Албании, Азербайджане, Южной Корее, Японии, Малайзии, Китае, Болгарии, Северной Македонии, Сербии, Польше, Пакистане, Греции, Аргентине, Парагвае, Испании.

Проект организован Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM, компанией STUDIORAR при содействии Министерства культуры Украины, Министерства иностранных дел Украины и Киевской городской власти.

Выставка открылась возле Арки Свободы украинского народа (Владимирский спуск, 2) ко Дню Киева, который празднуется в последние выходные мая – в этом году 1544 годовщина выпадает на 30-31 мая. Экспозиция продлится в свободном доступе до 15 августа 24/7 (кроме комендантского часа).

