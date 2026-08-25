В Киеве открыли первую в Украине автошколу для ветеранов войны с ампутациями. Фото

В Киеве открыли первую в Украине муниципальную специализированную автошколу для ветеранов с инвалидностью, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в частности вследствие ампутации конечностей. Это ещё один важный элемент городской системы поддержки защитников и защитниц.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, автошкола уже прошла необходимую экспертизу учебного класса, а для практических занятий по категории В были получены специально оборудованные автомобили.

"По моему запросу их предоставил Благотворительный фонд семьи Джуринских. Спасибо за поддержку! Выражаю благодарность и сервисному центру МВД – за сопровождение и помощь в реализации этого проекта", – сказал Кличко.

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Он рассказал, что уже сформирован первый набор – 17 ветеранов выразили желание пройти обучение. Они смогут научиться управлять автомобилем с нуля, получить водительское удостоверение или, если человек уже имел водительский опыт до ранения, пройти переподготовку и освоить управление автомобилем с адаптивным оборудованием, в частности с ручным управлением.

"Обучение проводят аттестованные инструкторы. Важный принцип – "равный – равному". Среди инструкторов – ветераны, прошедшие необходимую подготовку, сдавшие экзамены и получившие право обучать других. Для тех, кому сложно самостоятельно добраться до места обучения, предусмотрена транспортная услуга "Киев Милитари Хаб", – отметил мэр.

Кличко добавил, что в дальнейшем будут расширять перечень учебных программ. В перспективе курсы будут открыты для всех людей с инвалидностью, нуждающихся в специализированном обучении.

"Важно, чтобы обучение в автошколе не было отдельной услугой. Поэтому мы разрабатываем комплексную программу автомобильной мобильности ветерана. В частности, после завершения обучения город может помочь частично компенсировать расходы на приобретение автомобиля, частично компенсировать его переоборудование в соответствии с индивидуальными потребностями человека, а также помочь с переквалификацией и трудоустройством", – отметил Кличко.