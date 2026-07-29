В Киеве открыли инсталляцию, посвященную четвертой годовщине российского теракта в Оленевке. Фото и видео

В Киеве открыли инсталляцию, посвященную четвертой годовщине российского теракта в Оленевке. Ее создали как место памяти о погибших украинских военнопленных и напоминание об украинских защитниках, которые до сих пор находятся в российском плену. Также в столице провёл вечер памяти с участием военнослужащих, переживших трагедию и вернувшихся домой после плена.

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Об этом сообщило издание "Радио Свобода". Организаторами мероприятий выступила Ассоциация семей защитников "Азовстали" совместно с представителями 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Участники подчеркнули, что инсталляция призвана сохранять память о погибших и напоминать обществу о военнопленных, которые остаются в России.

Память и поддержка

Инсталляцию открыли на Михайловской площади. Она стала символическим местом памяти об украинских военнопленных, погибших в результате теракта в Оленевке, а также знаком поддержки для тех, кто до сих пор не вернулся из плена.

Главные истории дня

Вечер памяти организовали Ассоциация семей защитников "Азовстали" и представители бригады "Азов". К мероприятию присоединились семьи погибших, освобожденные из российского плена военнослужащие, соратники защитников и жители столицы.

Перед собравшимися выступили военнослужащие "Азова", пережившие теракт в Оленевке и вернувшиеся из плена, а также хорунжие бригады.

Ход мероприятия

По завершении вечера памяти участники провели отдельную акцию в честь замученных военнопленных. Они зачитали "Молитву украинского националиста", зажгли фаеры и развернули на площади Независимости баннеры, посвященные памяти жертв теракта в Оленевке.

Организаторы отметили, что такие мероприятия призваны не только почтить память погибших, но и постоянно напоминать об украинских военных, которые остаются в российском плену.

Что предшествовало

Ранее экспертная группа Организации Объединенных Наций обнародовала подробный отчет с доказательствами того, что именно Россия спланировала и осуществила теракт в исправительной колонии в Оленевке, где содержались украинские военнопленные. В отчете ООН говорится, что атаку спланировали и осуществили именно в регулярной армии страны-агрессора. Эксперты не подтвердили причастность к этому группировки "Вагнера" или местных боевиков из так называемой "ДНР".

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля 2022 года россияне перевели почти 200 пленных бойцов бригады Национальной гвардии Украины "Азов" в расположенное в промзоне Оленевки наспех отремонтированное здание Волновахской исправительной колонии. На следующий вечер военнопленных выстроили, проверили по списку и по одному завели в барак, запретив выходить на улицу. Около 23:15 раздался первый взрыв, а затем — остальные.

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