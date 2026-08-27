В Киеве открылась интерактивная выставка «Тот день»: что интересного можно увидеть

Увидеть Флаг Независимости и символы власти за тысячу лет, побывать в кабинете президента с помощью VR-очков, спеть любимые песни в караоке-вагоне, полетать над Каневским водохранилищем и прогуляться по вишневому саду: в Киеве открылась интерактивная выставка "Тот день".

Видео дня

Поднять флаг над куполом Верховной Рады, побывать в сессионном зале парламента и кабинете Президента Украины благодаря VR-очкам, увидеть над Киевом звездное небо таким, каким оно было 24 августа 1991 года, записать выпуск новостей в теле- и радиостудии, оставить свою мечту в "облаке мечтаний" и многое другое можно сделать на интерактивной выставке "Тот день". Проект, созданный командой Ukraine WOW к 35-летию восстановления независимости, открылся на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

На открытие выставки пришли президент УАФ Андрей Шевченко, YouTube-блогер Антон Птушкин, предприниматели и блогеры Татьяна Парфильева и Иван Кришталь, лидер мнений и ведущий Женя Янович, участники YouTube-проекта "Львы на джипе" Роман Щербан и Валентин Михиенко, фотограф из "Азовстали", ветеран Дмитрий "Орест" Козацкий, блогер Оля Шелби, спортсмены Олег Верняев, Виктория Оноприенко, Владислав Гераскевич, Марта Федина, Елена Костевич и др.

Главные истории дня

Экспозиция состоит из трех блоков. В зале "Выбор" посетители могут узнать о событиях, развернувшихся в 1991 году: от августовского голосования за независимость Украины в парламенте до декабрьского голосования на всеукраинском референдуме. Редакторами этого блока выступили историки Александр Зинченко и Максим Гончар. Во втором зале – "Что нас определяет" – посетителям предлагается поразмышлять о том, какие черты объединяют украинцев – сегодня и столетие назад. Здесь редактором выступил общественный деятель и преподаватель бизнес-школ Валерий Пекар, а над художественной частью работали кураторы Ксения Малых и Оксана Баршинова. Третий зал – "Мечта" – посвящен будущему. Над ней работали психолог Светлана Ройз и редактор Марк Ливин. А команда The Ukrainians подготовила эссе о будущем Украины: своими размышлениями поделились Кирилл Буданов, Михаил Драпатый, Светлана Ройз, Павел Казарин, Владимир Ермоленко, Евгений Глебовицкий, Александра Матвийчук, Сергей Жадан, Мирослав Маринович.

На выставке впервые в истории независимой Украины представлены официальные символы власти Президента Украины, используемые во время инаугурации: флаг (штандарт), знак (колар), булава и гербовая печать. А также самые престижные мировые награды, которые Владимир Зеленский получил от имени украинского народа.

Среди экспонатов также:

пять флагов, связанных с важными моментами украинской истории: Флаг Независимости, который был внесен в Верховную Раду 24 августа 1991 года; первый флаг, установленный на антарктической станции "Академик Вернадский" в 1996 году; флаг из Ровно, на котором 23 декабря 1991 года военные принесли присягу на верность украинскому народу; первый флаг, поднятый над городской администрацией в Стрые 14 марта 1990 года; флаг из "Цепи единства" 21 января 1990 года, когда более миллиона украинцев, взявшись за руки, образовали живую цепь от Ивано-Франковска до Киева;

атрибуты власти за более чем тысячелетнюю историю государственности: мечи, булавы, пирначи – от эпохи Руси до УНР;

воссозданный колокол Десятинной церкви – результат международного сотрудничества четырёх команд;

оригиналы произведений Татьяны Яблонской, Виктора Зарецкого, Анатолия Петрицкого, Юрия Пикуля, Александра Ройтбурда, а также "Казак Мамай" из коллекции Национального художественного музея Украины.

Часть экспонатов представлена в виде голограмм и цифровых копий. В частности, скульптуры Иоганна Пинзеля, работы "Вечер" Архипа Куинджи и "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" Ильи Репина из коллекции Харьковского художественного музея, которая сейчас находится в эвакуации. В цифровой версии на выставке "Тот день" работа Репина является интерактивной – посетители смогут сделать фото и оказаться на месте одного из казаков.

Как и в других проектах Ukraine WOW, значительную часть составляют интерактивные инсталляции. Посетители могут:

подняться на купол Верховной Рады, чтобы поднять над ним украинский флаг;

увидеть бюллетень, который использовался на референдуме в 1991 году, и заполнить его;

записать выпуск новостей из Верховной Рады в полноценной телестудии, специально построенной для выставки "1+1";

записать новость для радиоэфира;

оказаться в кабинете Президента Украины и в Верховной Раде благодаря VR-очкам;

увидеть звёздное небо над Киевом таким, каким оно было 24 августа 1991 года;

спеть любимые песни о независимости в караоке-вагоне;

сидя в лодке мечты среди розового песка, послушать стихи в исполнении украинских актеров Григория Бакланова, Вячеслава Довженко, Антонины Хижняк, Анастасии Пустовит;

проголосовать за лучший рецепт борща и самые смешные мемы;

прогуляться по вишневому саду, который воспевал Тарас Шевченко;

полетать над Каневским водохранилищем с помощью VR-очков;

сделать фото у инсталляции, посвященной казацкому барокко (5 метров в высоту и 8 метров в ширину). Ее построила студия Mutabor Practical Effects, которая создает эффекты для голливудского кино. Среди их работ – спецэффекты для сериала "Чернобыль" (HBO).

оставить свою мечту в "облаке мечтаний", чтобы она сохранилась и была опубликована через 15 лет, к 50-летию восстановления независимости Украины.

а также вместе помечтать о том, что мы сделаем в первую очередь в Тот День, когда…

Выставка "Тот день" организована общественной организацией Ukraine WOW при поддержке Президента Украины, в партнерстве с Министерством культуры Украины и АО "Укрзализныця". Вся выручка от продажи билетов будет направлена на поддержку украинских музеев. Над выставкой работала команда из более чем 300 человек.

Проект создан на средства бизнеса. Его партнерами стали ROZETKA, McDonald’s, Bolt, "Дарница", UPG, Ajax Systems, ARS Capital. Медиапартнеры – The Ukrainians Media, "Суспильне" Медиатека, ТСН.

Институциональными партнерами выставки стали Национальный музей истории Украины, Национальный художественный музей Украины и Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара".

Из соображений безопасности экспонаты каждый вечер перемещаются в специально оборудованное хранилище. Во время воздушной тревоги выставка закрывается, а посетители должны немедленно пройти в укрытие, расположенное возле ангара.

Билеты продаются исключительно онлайн через Concert.ua, а их количество будет регулироваться с учётом ситуации с безопасностью. В первые два дня выставка работает в тестовом режиме по отдельному графику.

Ссылка на билеты: https://concert.ua/uk/events/toi-den

График работы:

со вторника по четверг – с 11:00 до 20:00,

с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 20:00.

Понедельник – выходной.

Последний вход на выставку возможен за час до её закрытия.

Стоимость билетов: 300 грн – стандартный, 150 грн – льготный (для школьников, студентов и пенсионеров. Вход возможен при предъявлении соответствующего удостоверения). Также будут доступны семейные билеты для владельцев карты Rozetka.

Бесплатные билеты предусмотрены для детей до 3 лет, лиц с инвалидностью I–II групп, военнослужащих (УДА, УБД, срочников и мобилизованных), ветеранов войны, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, членов семей погибших, пленных и пропавших без вести воинов. Вход возможен при предъявлении соответствующего удостоверения.