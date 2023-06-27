В Киеве открылась благотворительная выставка 'Цветы войны'. Фото

В Киеве в пространстве "Peremoga" открылась благотворительная выставка "Цветы войны", которая продлится до 8 июля 2023 года. Организаторы выставки – движение "VETERANKA" – цель собрать 1 млн гривен для парамедиков, воюющих на передовых позициях фронта.

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Об этом сообщили организаторы мероприятия. В экспозиции представлены работы репортажного фотографа Эдуарда Крыжановского, передающие моменты боевой работы украинских артиллеристов.

На выставке можно увидеть особые фотографии, сделанные с помощью "Ukrainian Witness" во время рабочей поездки на Бахмутское направление. Фотографу удалось зафиксировать работу самоходных пушек "Пион" украинских артиллеристов 43-й отдельной артиллерийской бригады им.

"Пионы" – это наши цветы войны, посетители выставки должны увидеть именно красоту и мощь наших военных. Это моя первая личная выставка, я очень рад, что она имеет амбициозную цель собрать миллион. За последний год я принимал участие во многих выставках и аукционах по всему миру от новой Зеландии до Нью-Йорка, а также Чехия, Польша, Великобритания, Люксембург… Мы увидели, что фотография может не только информировать, рассказывать историю, но и прямо помогать… Здесь в Киеве решили не отклоняться от идеи. планируем собрать 1 миллион гривен для парамедиков", – отметил фотограф Крыжановский.

На протяжении всего периода выставки все желающие могут приобщиться к сбору средств, приобретя листовки за донат и оригиналы фотографий в разных форматах от 3500 до 15 000 гривен и поддержать войско любой ссылкой.