В Киеве откроют выставку детских рисунков 'Украина без домашнего насилия'

В столичном ТРЦ Gulliver пройдет выставка детских рисунков "Украина без домашнего насилия". Торжественное открытие выставки состоится 25 сентября в 17.00.

Об этом сообщили организаторы мероприятия. Выставка пройдет на 2-м этаже ТРЦ Gulliver и продлится до 6 октября.

На выставке представлены картины детей от 10 до 17 лет. Участникам и участникам предлагали выбрать одну из четырех тем для своих картин: "Я против обиды", "Счастливая семья против зла", "Любовь побеждает страх" и "Магия спасает мир от жестокости".

Лучшие работы участников и участников конкурса представлены в экспозиции "Украина без домашнего насилия" в ТРЦ Gulliver в Киеве. Выставка показывает уникальное видение детей страны, в которой домашнему насилию нет места.

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В рамках торжественного открытия состоится разговор на тему "Домашнее насилие (не) заметное" с участием ведущих Youtube-шоу "Эбаут" и психологи Оксаны Самолюк.

Программа торжественного открытия 25 сентября 2023:

17:00 - 17:15 Вступительное слово представителей UNFPA (Павел Замостьян, заместитель представителя UNFPA в Украине), ТРЦ Gulliver (имя) и участника конкурса

17:15 – 17:30 Пресс-конференция, общение с представителями СМИ

17:30 – 18:30 Панельная дискуссия на тему "Домашнее насилие (не) заметно" с участием ведущих ютуб-шоу "Эбаут": Екатерины Мотрич, Нати Авдеевой и Ярославы Кравченко. Модератор: психологиня Оксана Самолюк.

18:30 – 19:00 Общение, время для фото

19:00 Завершение торжественной части

Организаторы выставки "Украина без домашнего насилия" привлекают внимание к проблеме домашнего насилия и его последствиям, которые отражаются на жизни многих украинских семей, и акцентируют необходимость создания культуры безопасности, доверия и заботы. А также рассказывают о качественных и бесплатных сервисах помощи пострадавшим от домашнего насилия, работающих по всей Украине.

Кроме того, в течение двух недель в рамках выставки будут проходить и различные активности, в частности мастер-классы для детей и женщин, а также лекторий с квалифицированными психологами.

Выставка организована UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения, при поддержке правительства США (Бюро USAID по гуманитарной помощи).