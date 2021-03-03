В Киеве обокрали авто и.о. главы Антикоррупционной прокуратуры

В ночь на вторник, 2 марта, неизвестные обокрали автомобиль Land Rover Discovery, который принадлежит исполняющему обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максиму Грищуку.

Как сообщает Dетектив-Info со ссылкой на информированный источник, авто было припарковано у дома по улице Елены Телиги в Шевченковском районе Киева.

Злоумышленники разбили стекло водительской двери и прихватили с собой видеорегистратор из салона.

Поймать грабителей по горячим следам не удалось, пока их розыск продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабря 2020 года Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство против исполняющего обязанности главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука.

Оно касается попытки "привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица", а именно заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.

Дело расследуется по ч.2 ст.372 Уголовного кодекса Украины.

18 декабря Грищук подписал подозрение Татарову, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает в причастности к делу "Укрбуда".