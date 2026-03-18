В Киеве обсудили создание Совета ветеранов: к дискуссии присоединились тренеры посттравматического роста 'Сердца Азовстали'

В Киеве состоялась рабочая встреча, организованная Kyiv Military Hub, с участием ветеранов, семей погибших защитников и представителей ветеранских организаций. Ключевой темой стало формирование Совета ветеранов войны за независимость Украины при Министерстве по делам ветеранов.

Во время встречи участники подробно рассмотрели механизм формирования состава Совета, обсудили, кто может быть кандидатом в его состав и какие документы необходимо подать для участия. Особое внимание уделили роли Совета как консультативно-совещательного органа при Минветеранов и его потенциала в представительстве интересов ветеранского сообщества.

К обсуждению присоединились и защитники Мариуполя – тренеры посттравматического роста "Сердца Азовстали" Кирилл Тюрнев и Александр Дидур. Они поделились практическим опытом работы организации с ветеранами и семьями защитников, в частности подходами к посттравматическому росту. В "Сердце Азовстали" отмечают: экспертиза самих ветеранов, прошедших войну, плен и восстановление, является критически важной для формирования эффективных решений на государственном уровне. Именно поэтому участие таких специалистов в работе будущего Совета ветеранов может усилить его практическую состоятельность.

Проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали" с 2023 года оказывает комплексную поддержку защитникам Мариуполя и их семьям. За это время организация наработала ряд эффективных методик поддержки и активно сотрудничает с государственными институтами, в частности, выступает за масштабирование наработок в сфере посттравматического роста на национальном уровне – чтобы поддержка ветеранов была системной и доступной по всей стране.