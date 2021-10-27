В Киеве обнаружили мертвым 36-летнего ветерана АТО: выяснились детали трагедии. Фото

В Киеве на улице Завальной нашли мертвым 36-летнего ветерана АТО по имени Дмитрий. На теле были следы насильственной смерти.

Об этом сообщает "Магнолія ТВ". Предварительно установлено, что мужчина вернулся с войны на Донбассе и в столице снимал жилье. Однако денег стало не хватать, и он летом этого года поселился жить в заброшенном доме на Славутиче.

Отмечается, что умерший злоупотреблял алкоголем и временно проживал в заброшке с бывшим уголовником и его беременной подругой.

Видео дня

О пропаже сообщили друзья Дмитрия, которые не могли с ним связаться. Полиция начала розыск мужчины и проверила заброшенный дом, где проживал АТОшник. Сперва "хозяева" дома говорили, что Дмитрий ушел в магазин за спиртным, но потом показали, где спрятали тело. По словам бывшего уголовника, он увидел тело мертвого АТОшника в кустах и перетащил в заброшенный дом. В полицию не сообщал, потому что якобы боялся, ведь ранее был судим.

Друзья умершего предполагают, что его убили "сожители". На месте работала следственно-оперативная группа, которая выяснит все обстоятельства события.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области, в городе Надворная, смертельно ранили 25-летнего участника военных действий на Донбассе Василия Попадича. Ветерану нанесли удары ножом в грудь. Спасти его не удалось.