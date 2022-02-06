В Киеве несколько сотен человек прошли подготовку к сопротивлению российской агрессии

В Киеве на территории бывшего завода "Атек" все желающие могли пройти подготовку и получить базовые навыки "гражданской обороны на случай возможной российской агрессии. Образование состоялось по инициативе лидера Национального Корпуса Андрея Билецкого и Общественного штаба обороны. Об этом сообщил телеграмм-канал Национального корпуса.

"Быть готовым защищаться, драться – это норма в такой момент", – сказал во время выступления Билецкий.

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По его словам, сегодня слишком мало быть патриотом Украины, нужно также быть готовым действовать в критических ситуациях.

Более 500 участников подготовки обучались работе с оружием, основам тактики пехоты, патрулированию территории, парамедицине и эвакуации раненых. Отдельная группа проходила огневую подготовку на одном из стрелковых полигонов под Киевом. Почти все инструкторы – ветераны российско-украинской войны.

По словам Билецкого, подобные занятия по подготовке проводятся регулярно еще с апреля 2021 года во всех регионах Украины, а с прошлой недели в регионах провели уже более 10 мероприятий.