В Киеве неизвестные избили активиста, который пытался защитить от сноса историческое здание училища связи: все подробности. Фото

В Киеве продолжается подготовка к строительству 25-этажного жилого комплекса рядом с Киево-Печерской лаврой. 10 июля неравнодушные киевляне вышли на протест, требуя остановить снос исторического здания училища связи по ул. Князей Острожских, 43/11, для нужд этого строительства. Но во время протеста неизвестные набросились и избили одного из активистов.

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Когда неизвестные избивали активиста, рядом находились правоохранители, которые просто наблюдали за происходящим. Об этом сообщил киевовед Дмитрий Перов.

"Титушки застройщика избивают ногами активиста, защищающего историческое здание училища связи. Национальная полиция Украины просто наблюдает со стороны", – отметил Дмитрий Перов в сети и опубликовал фотографии с места событий.

Позже на место прибыла следственно-оперативная группа Нацполиции. Однако никаких официальных сообщений по поводу событий на ул. Князей Острожских, 43/11, правоохранительные органы до сих пор не сделали.

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О чем идет речь

Участок под застройку расположен в буферной охранной зоне ЮНЕСКО, рядом с Киево-Печерской лаврой, а застройщик планирует возвести здесь 80-метровый жилой комплекс с подземной парковкой.

Как объясняют активисты, дело не только в сносе исторического здания училища: здание закроет собой православную святыню, чем кардинально изменит внешний облик столицы.

Также осложняет ситуацию судебное разрешение на строительство, согласно которому для возведения ЖК был отменен запрет на строительство в этом районе зданий выше 27 м.

OBOZ.UA выяснял, почему суд разрешил "наплевать" на Генеральный план Киева, что об этом думают в КГГА и есть ли возможность остановить строительство.

Достучаться до властей

Киевляне уже пытались "достучаться до властей". Еще в июне в Киевский городской совет была подана петиция № 14316 "Остановить строительство дома-монстра на Печерске!".

Эта петиция набрала более 6000 голосов всего за неделю.

В документе перечислялись все известные нарушения, связанные со строительством, – и тот факт, что здание 1930-х годов в стиле конструктивизма расположено в пределах охранной зоны ЮНЕСКО вокруг Киево-Печерской лавры. И факт, что в этой зоне действует строгое ограничение высоты новостроек – не выше 27 метров, поэтому проект 80-метрового небоскреба грубо нарушает этот регламент и угрожает историческому ландшафту столицы. И то, что застройщик уже приступил к демонтажу здания – вопреки всему вышесказанному.

Однако 8 июля стало известно, что Киевская городская государственная администрация отклонила указанную петицию. В ответе КГГА говорится, что градостроительные условия и ограничения на строительство на улице Князей Острожских, 43/11 якобы были выданы с соблюдением требований действующего законодательства Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, этим строительством занимаются компании, связанные с экс-регионалом Сергеем Левочкиным и владельцем обанкротившегося банка "Таврика" и Киевского ювелирного завода, а также "строителем" храмов в Москве Сергеем Цюпко.

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