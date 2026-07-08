В КГГА отклонили петицию против строительства 25-этажного небоскреба возле Киево-Печерской лавры: все подробности

Киевская городская государственная администрация отклонила петицию против строительства небоскреба высотой 80 метров в охранной зоне. Речь идет о проекте строительства жилого комплекса на Печерске в буферной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – Киево-Печерской лавры.

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Об этом сообщил автор обращения активист Дмитрий Перов. Защитники памятников требуют остановить строительство, отмечая, что запланированная высотность здания превышает ограничение предельной высоты застройки в этом районе, которое составляет 27 метров.

Известно, что застройщик ООО "Будинвестиции" планирует возвести на улице Князей Острожских, 43/11 25-этажный небоскреб, который закроет собой Киево-Печерскую лавру и создаст дополнительную нагрузку на перегруженную транспортную инфраструктуру района и его внутренние сети.

Для строительства уже начали демонтаж исторического здания училища связи. В связи с этим активисты призвали Департамент охраны культурного наследия включить здание в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия и запретить его снос.

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Ответ КГГА

В ответе администрации говорится, что градостроительные условия и ограничения на строительство на улице Князей Острожских, 43/11 были выданы с соблюдением требований действующего законодательства Украины.

В администрации также напомнили, что в центральном историческом ареале Киева и охранных зонах допускается застройка высотой от одного до восьми этажей, если она направлена на сохранение архитектурно-художественного облика города.

"Строительство в центральном историческом ареале и исторических охранных зонах возможно от 1 до 8 этажей И С ЦЕЛЬЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО колорита г. Киева. Наверное, именно с такой целью застройщик обратился в суд с требованием отменить ограничение высоты зданий", – написал Дмитрий Перов.

Так, застройщик ранее оспаривал ограничения по высоте в суде. В 2020 году компания выиграла дело во всех трех судебных инстанциях, а Департамент градостроительства и архитектуры Киева проиграл процесс.

После утверждения в 2021 году нового историко-архитектурного опорного плана Киева появились дополнительные основания для проверки соответствия проекта требованиям охраны исторической среды. Однако в КГГА заявили, что профильный департамент не имеет полномочий повторно обращаться в суд по новым основаниям. Это и стало одной из причин отклонения петиции.

Как сообщал OBOZ.UA, этим строительством занимаются компании, связанные с экс-регионалом Сергеем Левочкиным и владельцем обанкротившегося банка "Таврика" и Киевского ювелирного завода, а также "строителем" храмов в Москве Сергеем Цюпко.

Эта история тянется уже несколько лет. Еще в июле 2020 года Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал противоправными и отменил ограничение по высоте в 27 м для жилого дома по ул. Князей Острожских (Московская), 43/11а. Чем фактически разрешил строительство высотного здания высотой 80 метров.

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