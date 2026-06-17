Остановить строительство "дома-монстра" на Печерске: в киевскую мэрию подали петицию с требованием прекратить беспредел

На официальном портале электронных петиций Киевского городского совета зарегистрирована петиция № 14316 "Остановить строительство дома-монстра на Печерске!". Речь идет о скандальной многоэтажной застройке в буферной зоне Киево-Печерской лавры на улице Князей Острожских, 43/11.

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Автор петиции: Дмитрий Перов. Сбор подписей в поддержку этой инициативы продолжается, и каждый желающий может присоединиться к голосованию непосредственно на сайте Киевского горсовета.

О чем говорится в петиции и какова ситуация на Печерске

Общественность и активисты требуют остановить снос исторического здания бывшего училища связи на улице Князей Острожских (бывшая Московская), 43/11. На этом месте застройщик (ООО "Будинвестиции") планирует возвести 80-метровый жилой комплекс.

По словам специалистов по охране памятников, данное здание 1930-х годов в стиле конструктивизма расположено в пределах охранной зоны ЮНЕСКО вокруг Киево-Печерской лавры. В этой зоне действует строгое ограничение высоты новостроек – — не выше 27 метров. Проект 80-метрового небоскреба грубо нарушает этот регламент и угрожает историческому ландшафту столицы.

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Застройщик уже приступил к частичному демонтажу кровли здания, а также установил строительный забор с вероятным нарушением границ земельного участка.

Активисты требуют остановить застройку.

"В частности, Департаменту территориального контроля следует приостановить действие контрольной карточки в связи с нарушением благоустройства и демонтировать строительный забор, выходящий за пределы арендованного участка. Департаменту градостроительства и архитектуры обратиться в суд с иском об отмене ранее выданных градостроительных условий и ограничений на застройку", – говорится в петиции

Параллельно с петицией активисты призывают Министерство культуры Украины и Департамент охраны культурного наследия КГГА срочно вмешаться, присвоить сооружению статус вновь обнаруженного объекта культурного наследия и выдать официальное предписание о полной остановке работ.

Как поддержать петицию и остановить застройку

Для того чтобы городские власти и Киевский городской голова взяли петицию на официальное рассмотрение, они должны собрать 6000 электронных подписей граждан.

Чтобы поддержать петицию:

- Перейдите на официальную страницу сервиса Электронные петиции КМР.

- Найдите через поиск или по общему списку Петицию №14316.

- Авторизуйтесь в системе с помощью электронной подписи, BankID или через приложение "Киев Цифровой".

- Оставьте свою подпись.