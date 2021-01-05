У Києві не припинився ажіотаж біля головної ялинки. Фото

У Києві натовпи людей виявляють інтерес до головної ялинки країни, встановленої на Софійській площі.

Кияни та гості столиці влаштовують "паломництва", незважаючи на карантин і пандемію коронавірусу. Своїми враженнями та фотографіями вони не забувають ділитися в соціальних мережах і відмічають локацію.

"Побувати на головній та дуже гарній ялинці країни – DONE", – написала Алла Ярошенко.

Особливо вечорами вся Софійська площа заповнена відвідувачами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 19 грудня 2020 року, в Києві запалили головну новорічну ялинку України на Софійській площі.

Через карантин офіційне засвічення головної ялинки країни відбулося без традиційного параду і концерту. Водночас не обійшлося без інциденту – через феєрверки сталася невелика пожежа