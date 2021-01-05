У Києві не припинився ажіотаж біля головної ялинки. Фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Кияни
4,4 т.
Кияни та гості столиці діляться враженнями в соціальних мережах

У Києві натовпи людей виявляють інтерес до головної ялинки країни, встановленої на Софійській площі.

Кияни та гості столиці влаштовують "паломництва", незважаючи на карантин і пандемію коронавірусу. Своїми враженнями та фотографіями вони не забувають ділитися в соціальних мережах і відмічають локацію.

"Побувати на головній та дуже гарній ялинці країни – DONE", – написала Алла Ярошенко.

Новорічна локація приваблює киян і гостей міста.
Вечорами біля ялинки можна побачити багато людей.

Особливо вечорами вся Софійська площа заповнена відвідувачами.

Весь простір навколо ялинки зайнято людьми.
Люди фотографуються біля головної ялинки України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 19 грудня 2020 року, в Києві запалили головну новорічну ялинку України на Софійській площі.

Через карантин офіційне засвічення головної ялинки країни відбулося без традиційного параду і концерту. Водночас не обійшлося без інциденту – через феєрверки сталася невелика пожежа

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