В Киеве наградили ученых накануне Дня науки. Фото

Мэр столицы Виталий Кличко накануне Дня науки вручил 29 работникам научных учреждений Киева награды – Почетные грамоты и Благодарности городского головы.

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Об этом он сообщил в своем Telegram. Также глава Киева поблагодарил ученых за их талант и их труд.

"В это сложное для страны время мы должны еще больше ценить интеллектуальный потенциал Украины. Потому что наши ученые не только сохраняют свои научные школы, но и изобретают инновации, которые усиливают обороноспособность государства, поддерживают его экономику. Помогают спасать человеческие жизни", – написал Кличко.

Мэр Киева вручил награды, в частности:

за исследования, связанные с укреплением обороноспособности и безопасности Украины;

за разработку и реализацию государственных программ по развитию возобновляемой энергетики;