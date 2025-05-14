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В Киеве наградили ученых накануне Дня науки. Фото

Мария Шевчук
Кияни
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В Киеве наградили ученых накануне Дня науки. Фото

Мэр столицы Виталий Кличко накануне Дня науки вручил 29 работникам научных учреждений Киева награды – Почетные грамоты и Благодарности городского головы.

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Об этом он сообщил в своем Telegram. Также глава Киева поблагодарил ученых за их талант и их труд.

В Киеве наградили ученых накануне Дня науки. Фото
В Киеве наградили ученых накануне Дня науки. Фото
В Киеве наградили ученых накануне Дня науки. Фото

"В это сложное для страны время мы должны еще больше ценить интеллектуальный потенциал Украины. Потому что наши ученые не только сохраняют свои научные школы, но и изобретают инновации, которые усиливают обороноспособность государства, поддерживают его экономику. Помогают спасать человеческие жизни", – написал Кличко.

В Киеве наградили ученых накануне Дня науки. Фото
В Киеве наградили ученых накануне Дня науки. Фото
В Киеве наградили ученых накануне Дня науки. Фото

Мэр Киева вручил награды, в частности:

  • за исследования, связанные с укреплением обороноспособности и безопасности Украины;
  • за разработку и реализацию государственных программ по развитию возобновляемой энергетики;
  • за развитие фармацевтической промышленности;
  • за исследования в направлении анализа и прогноза развития экономической ситуации и промышленности столицы;
  • за оптимизацию вентиляции тоннелей метрополитена.