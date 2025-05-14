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В Киеве наградили ученых накануне Дня науки. Фото
Мэр столицы Виталий Кличко накануне Дня науки вручил 29 работникам научных учреждений Киева награды – Почетные грамоты и Благодарности городского головы.
Об этом он сообщил в своем Telegram. Также глава Киева поблагодарил ученых за их талант и их труд.
"В это сложное для страны время мы должны еще больше ценить интеллектуальный потенциал Украины. Потому что наши ученые не только сохраняют свои научные школы, но и изобретают инновации, которые усиливают обороноспособность государства, поддерживают его экономику. Помогают спасать человеческие жизни", – написал Кличко.
Мэр Киева вручил награды, в частности:
- за исследования, связанные с укреплением обороноспособности и безопасности Украины;
- за разработку и реализацию государственных программ по развитию возобновляемой энергетики;
- за развитие фармацевтической промышленности;
- за исследования в направлении анализа и прогноза развития экономической ситуации и промышленности столицы;
- за оптимизацию вентиляции тоннелей метрополитена.