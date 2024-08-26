В Киеве начались перебои с энергоснабжением после атаки РФ: что известно

Во время массированного ракетного удара 26 августа в Киеве прогремели взрывы. После этого в некоторых районах столицы начались перебои с энергоснабжением.

Видео дня

Также наблюдаются проблемы с водоснабжением. Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

По словам Кличко, в ряде районов столицы перебои с энергоснабжением. Городской голова отметил, что это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети.

Кроме того, на правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением.

По предварительным данным, российские террористы атаковали украинскую столицы крылатыми и баллистическими ракетами разных типов. До этого враг пытался ударить по Киеву дронами-камикадзе типа Shahed.

Напомним, утром 26 августа российские террористы устроили массированный обстрел Украины ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Во время атаки мощные взрывы прогремели в Одессе.

Ранее сообщалось, что 26 августа российская террористическая армия атаковала Полтавскую область. Целью агрессора стал промышленный объект. Вследствие обстрела пострадали пять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, авиаэксперт Анатолий Храпчинский указал на невозможность высчитать, сколько еще ракет враг может запустить по Украине, поскольку у России нет четкого постоянного количества ракет, которые бы производились в определенный период. Серийное производство у агрессора не отлажено – у него есть ситуативная работа, которая зависит от получения определенных комплектующих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!