В Киеве на 'Золотых воротах' выступал вертеп и собирал деньги на ВСУ. Фото и видео

В столичном метро на станции "Золотые ворота" 31 декабря для пассажиров подземки устроили "вертеп". Во время выступления был организован сбор денег для воинов Вооруженных сил Украины.

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Об этом с места событий рассказал собственный журналист OBOZ.UA. Он также сделал фото, как участники действа поют и играют непосредственно на платформе станции.

Организатор этого вертепа – сообщество "Киевская Коляда", которая шестой год подряд устраивает зрелищные акции в метро, на площадях и просто под открытым небом в Киеве.

Что интересно – выступают не профессиональные актеры, а простые киевляне.

"Сообщество "Киевская Коляда" создано как место встречи всех киевлян, детей и взрослых, которые не прочь научиться колядовать и щедровать, водить Козу и Маланку, перенять красивые и разнообразные колядки и щедривки", – говорит координатор группы "Киевская Коляда" Оксана Собко .

По ее словам, этому предшествовала подготовка в школе, которая началась с 1 ноября и длилась до конца декабря.

В 2018 году Совместная Коляда трех групп – "Зоряница", "Слово Женщины" и "Улица Владимира" пела киевлянам на Софийской площади и на упомянутой станции метро. Именно тогда и было решено создать такую группу, как "Киевская Коляда", открытая для всех желающих.

Слово "вертеп" - заимствованное из старославянского языка и означает "пещеру" или "ущелье". Сначала вертеп ставили как кукольную театральную постановку. Впоследствии из кукольного действо превратилось в настоящий уличный театр.

Кукольное вертепное представление соединили с игрой живых людей, а кое-где и весь спектакль сводится к игре актеров.

Сюжет содержит две части: религиозную (обычно изображается момент рождения Христа) и бытовую (со сценами исторических событий).

Вертеп, шопка, Вифлеем, вертеп – это все названия одного рождественского действа. Именно в связи с евангельской историей в вертепе всегда присутствует традиционный набор персонажей. Это царь Ирод с солдатами, три мудреца, принесшие дары младенцу, пастухи, первые узнавшие о рождении Иисуса, а также ангел, черт и еврей.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время главными воротами Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

Также мы демонстрировали, как выглядели Подол и Днепр в Киеве в 1964 году. Причем это были фотографии французского ученого.

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