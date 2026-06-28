В Киеве на знаковом месте появится памятник Мазепе: где именно

Президент Владимир Зеленский объявил о планах возведения памятника гетману Запорожского войска Ивану Мазепе. Монумент могут установить в Киеве на бульваре Тараса Шевченко на месте ранее демонтированного памятника Владимиру Ленину.

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Снос статуи произошел еще в 2013 году во время Революции Гидности. Об этом говорится в заявлении украинского лидера.

Что известно

Во время открытия бюста Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре президент заявил, что Украина восстанавливает историческую справедливость.

По его словам, установка бюста гетмана является закономерным шагом, поскольку он был покровителем Лавры и выдающейся фигурой украинской истории.

Глава государства также подчеркнул, что именно во времена Мазепы Киево-Печерская лавра переживала период расцвета, а самого гетмана назвал выдающимся государственным деятелем, меценатом и руководителем казацкого государства.

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Владимир Зеленский отметил, что масштаб личности Ивана Мазепы заслуживает не только бюста, но и установки полноценного памятника в столице. Для этого, по его словам, уже определено символическое место – бульвар Тараса Шевченко.

"Считаю, что идеальное место для него существует. Существует с декабря 2013 года на бульваре Шевченко. Я уверен: там, где пал Ленин, там прочно будет стоять Мазепа", – подытожил глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил Верховной Раде учредить новую государственную награду – орден Европы. Им будут награждать за выдающиеся заслуги в поддержке курса Украины на вступление в Европейский Союз. Документ планируют рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве полностью демонтировали памятник российскому писателю Михаилу Булгакову. Памятник находился на Андреевском спуске рядом с музеем писателя. До этого решение о демонтаже памятника было одобрено в декабре прошлого года мэрией Киева.

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