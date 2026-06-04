В Киеве полностью демонтировали памятник русскому писателю Михаилу Булгакову. Монумент был расположен на Андреевском спуске вблизи музея творца.

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Об этом сообщила журналистка "Суспільного" Екатерина Некреча. На опубликованных кадрах работники коммунальных служб загрузили монумент в грузовик.

Что известно

Ее коллега, Александр Янковский отметил, что для многих Булгаков был важной фигурой, поскольку под конец ХХ века его воспринимали как диссидента и символ сопротивления с советской системой.

"Те его произведения, которые были написаны когда-то давно и о Киеве, они на самом деле изображали другой, неукраинский Киев. В принципе, мне абсолютно безразлично к этой фигуре, к этому писателю. Украина имеет своих писателей, Украина имеет своих патриотов, Украина имеет достойных людей и исторические фигуры для подражания", – добавил он.

Однако медийщик подчеркнул, что на самом деле писатель сам входил в советскую систему и, вполне вероятно, был любимым автором Иосифа Сталина. До этого, решение демонтировать монумент одобрила в декабре прошлого года мэрия Киева.

В чем проблема

В то же время экспертная комиссия украинского института национальной памяти в своем заключении заявила, что Михаил Булгаков, несмотря на то, что жил в Киеве, презирал украинцев и украинскую культуру, ненавидел украинское стремление получить независимость и негативно отзывался о становлении самостоятельной Украины и ее руководителях.

В частности, его рассказ"В ночь на 3 число" имеет антиукраинскую направленность через "гротескное изображение" 1 полка украинской Синей дивизии.

В другом рассказе "Я убил" комиссия Института национальной памяти зафиксировала нарративы роспропагандистов Александра Дугина, Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Более того, там заявили, что произведение призывает истреблять украинцев и содержит фашистские нарративы.

Напомним, предложение демонтировать памятник писателю появилось в горсовете Киева два года назад, в декабре. Тогда кроме памятника Булагкову предлагали демонтировать монумент главе Коминтерна Дмитрию Мануильскому.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева коммунальные службы демонтировали бюсты советских военных деятелей, в частности Сидора Ковпака и Алексея Федорова. Они были установлены в парке Вечной Славы.

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