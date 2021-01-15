В Киеве на входе в дом культуры повесили флаги 'ДНР': появилось объяснение

В пятницу, 15 января, жители Киева заметили флаги "ДНР" на здании дома культуры на проспекте Валерия Лобановского, 115.

Как объяснили OBOZREVATEL в патрульной полиции Киева, в этом здании будут снимать кино об Антитеррористической операции на Донбассе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Первые снимки террористических флагов на доме культуры появились в городских Telegram-каналах.

"Перед входом висит два флага "ДНР", около 20 человек с автоматами с военного грузовика выгружают ящики и заносят в помещение!" – рассказал очевидец.

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