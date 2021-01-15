У Києві на вході в будинок культури повісили прапори "ДНР": з'явилося пояснення

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Кияни
9,7 т.
У Києві на вході в будинок культури повісили прапори 'ДНР': з'явилося пояснення

У п'ятницю, 15 січня, жителі Києва помітили прапори "ДНР" на будівлі будинку культури на проспекті Валерія Лобановського, 115.

Як пояснили OBOZREVATEL в патрульній поліції Києва, в цій будівлі будуть знімати кіно про антитерористичну операцію на Донбасі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Перші знімки терористичних прапорів на будинку культури з'явилися в міських Telegram-каналах.

"Перед входом висить два прапора "ДНР", близько 20 осіб з автоматами з військової вантажівки вивантажують ящики і заносять в приміщення!" – розповів очевидець.

Прапори "ДНР" помітили на будівлі будинку культури в Києві
Там же перебувають близько 20 осіб з автоматами
У будівлі будуть знімати кіно про АТО
Проспект Валерія Лобановського, 115 у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2016 році в Маріуполі під час урочистостей до Дня знань на території школи №10 на одному зі стовпів виявили прапор "ДНР".