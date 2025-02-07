В Киеве на ВДНХ состоится масштабный 'Фестиваль карьеры'

22–25 мая на территории Экспоцентра впервые пройдет "Фестиваль карьеры", соорганизатором которого вместе с ВДНХ выступает компания Work.ua. Событие объединит сотни компаний-участников, образовательных организаций, представителей частного и государственного секторов, а также всех, кто ищет новые возможности для развития и трудоустройства.

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"Фестиваль карьеры" станет местом встречи работодателей и педагогов с людьми, которые ищут работу и планируют свой карьерный путь.

"Наша цель – создать наибольшее карьерное событие года и платформу, которая через интерактивные форматы, общение и доступ к экспертам, работодателям и учебным заведениям поможет каждому найти ответы о своем профессиональном призвании и развитии, узнать о возможностях, актуальных потребностях рынка труда и профессии будущего, а также получить информацию для получения знаний и навыков, необходимых для выбора карьерного пути", – отмечает основатель проекта Евгений Мушкин.

"Фестиваль карьеры" ориентирован на разнообразные аудитории: детей и подростков, которые определяются с будущим путем; студентов, ищущих стажировку или первое рабочее место; специалистов, желающих повысить квалификацию, или тех, кто находится в активном поиске работы или планирует сменить профессию, а также ветеранов, ищущих новые возможности.

"Мы создаем масштабный карьерный фестиваль как место, где каждый сможет найти что-то важное для себя и открыть новые возможности. Здесь можно будет не только послушать лекции или посетить мастер-классы, но и попробовать что-то новое: наглядно увидеть специалистов за работой, примерить себя к другой роли, познакомиться с компаниями, которые ищут работников, и сделать первый шаг к переменам в жизни", – рассказывает руководитель фестиваля Екатерина Ломакина.

Первым участником стала компания-соорганизатор Work.ua.

Всего на фестивале состоится более 150 событий: лекции от отраслевых экспертов, предпринимателей и топ-менеджеров, представителей государственного сектора, а также карьерных консультантов; воркшопы и мастер-классы для знакомства с особенностями профессий; презентации от работодателей и учебных заведений.

Кроме того, на "Фестивале карьеры" предусмотрены интерактивные мероприятия и пространства: демонстрация работы технических специалистов, карьерные консультации и профориентация, зоны для нетворкинга и быстрых собеседований, а также воркшопы по созданию резюме и написанию мотивационных писем.

"Фестиваль карьеры" состоится с 22 по 25 мая по адресу: Киев, проспект Академика Глушкова, 1, ВДНХ. Вход на событие свободный.

Более подробная информация и обновление программы доступны на официальных страницах фестиваля в Facebook и Instagram.