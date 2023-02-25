В Киеве на Подоле вспыхнул мощный пожар: на месте работают около 90 спасателей. Фото и видео

В субботу, 25 февраля, на Подоле в Киеве вспыхнул пожар. В небо взвился столб черного дыма.

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О происшествии сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко. Предварительно, вспыхнул склад с краской. Причина пожара неизвестна. О пострадавших пока не сообщается (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По информации мэра, на месте уже работают все службы.

Впоследствии в Киевской городской военной администрации подтвердили, что пожар на складе лакокрасочной продукции. Горит помещение площадью 3000 м кв, по информации Кличко – 2000 м². Информации о пострадавших нет, ситуация контролируемая.

"Техника и около 90 человек личного состава спасателей работают, чтобы локализовать пожар", –добавил мэр.

Напомним: накануне на столичном Подоле также произошел пожар. Горело отселенное здание на улице Боричев Тик. Спасатели тушили огонь на площади в 100 квадратных метров. По предварительной информации погибших или пострадавших нет. На опубликованных в сети видео можно увидеть последствия пожара.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 февраля в Святошинском районе Киева ночью возник пожар в пятиэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС с помощью автолестницы спасли из горящей квартиры двух человек;

– 22 февраля в Броварах Киевской области сотрудники ГСЧС во время тушения пожара спасли трех человек. Огонь возник в офисном помещении.

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