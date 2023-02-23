В Киеве ночью бойцы ГСЧС с помощью автолестницы спасли из горящей квартиры двух человек. Фото

В Святошинском районе Киева в четверг, 23 февраля, ночью возник пожар в пятиэтажном доме. Во время тушения огня Бойцы ГСЧС с помощью автолестницы спасли из горящей квартиры двух человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Событие произошло на улице Николая Краснова, 8.

По словам спасателей, информация о пожаре в Святошинском районе Киева к ним поступила 23 февраля в 0:21. Как оказалось, возгорание возникло в одной из квартир на 3 этаже 5-этажного жилого дома.

"Во время разведки с помощью автолестницы были спасены двое мужчин, проживавших в квартире, где возник пожар. Также с помощью автолестницы эвакуированы двое мужчин и женщина с 4-го этажа. В 0:49 спасатели локализовали пожар, а в 0:51 – ликвидировали на площади 20 квадратных метров", – рассказали в ГСЧС.

Помощь врачей понадобилась мужчине и женщине, которые находились в квартире, где возник пожар, но вышли из жилья самостоятельно. Предварительно с диагнозом отравления продуктами горения они были госпитализированы в больницу. По предварительной информации, возгорание произошло вследствие возникновения аварийных режимов работы в электропроводе на потолке в месте размещения люстры. Окончательную причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастове Киевской области во время тушения пожара в частном доме спасатели обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, причиной возгорания стало курение сигарет в постели.

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