В Киеве вблизи Почтовой площади произошел масштабный пожар. Фото и видео

В Подольском районе Киева в пятницу, 24 февраля, произошел пожар в отселенном здании на улице Боричев тек. Спасатели тушили огонь на площади в 100 квадратных метров.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Причины возникновения возгорания установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Пожар произошел на улице Боричев Тик, 5 – горело отселенное здание. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, сразу же начали тушить огонь, распространившийся на территорию около 100 квадратных метров", – рассказал наш собеседник.

По предварительной информации погибших или пострадавших нет. На опубликованных в сети видео можно увидеть последствия пожара.

Напомним, в Фастове Киевской области во время тушения пожара в частном доме спасатели обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, причиной возгорания стало курение сигарет в постели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева в четверг, 23 февраля, ночью возник пожар в пожар в пятиэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС с помощью автолестницы спасли из горящей квартиры двух человек.

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