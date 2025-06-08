В Киеве на месте российского удара разобрали строительные конструкции. Фото

Спасатели продолжают ликвидировать результаты атаки страны-террориста, которая имела место в ночь на 6 июня. В частности, в Соломенском районе уже разобраны строительные конструкции, но пока что работы приостановлены.

Видео дня

Об этом сообщили в ГСЧС. Отмечается, что с начала работ вывезено 1920 тонн мусора и строительных конструкций.

"На сегодня в Соломенском районе Киева аварийно-восстановительные работы приостановлены. Проведен разбор конструкций здания", – говорится в сообщении ГСЧС.

Всего к ликвидации последствий вражеского обстрела привлечено 134 спасателя и 50 единиц техники.

"Работы будут возобновлены завтра", – резюмировали в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия в ночь 6 июня провела крупнейшую по количеству дронов и ракет воздушную атаку. 407 ударных беспилотников, 6 баллистических и 38 крылатых ракет были направлены на Киев, Луцк, Тернополь и многие другие города страны.

К сожалению, на утро известно о повреждениях из-за попадания и падения обломков в ряде городов, погибли и пострадали мирные жители.

Киев ночью оказался под атакой "Шахедов" и ракет. Последствия ударов и падения обломков зафиксированы в шести районах. Погибло трое спасателей, 25 человек пострадали.

Во время российской атаки на Киев рано утром 6 июня в Киеве во время тушения пожара погибли трое спасателей. Еще девять получили ранения. Несколько "Шахедов" один за другим попали в одну и ту же точку, когда спасатели уже работали там. Несмотря на это, они продолжали бороться с огнем.

Напомним, что в Киеве в пятницу, 6 июня, в результате комбинированной атаки страны-террориста России были повреждены пути метрополитена. Из-за этого не работал наземный участок метро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!