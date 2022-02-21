В Киеве на Гаванском мосту загорелся автомобиль. Видео с места происшествия

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В понедельник, 21 февраля, в Киеве на Гаванском мосту, соединяющем Подол и Рыбацкий остров, вспыхнула машина. Огонь оперативно потушили.

Информированные источники OBOZREVATEL сообщили, что возгорание автомобиля произошло около 19 часов. А уже в 19:19 пожар был ликвидирован. К счастью, жертв огненного ДТП нет.

Причины пожара установят следствие.

Видео дня

В пабликах обнародовали видео с места ЧП. Так, "Киев Оперативный" опубликовал в сети кадры, снятые с автомобиля, который проезжал мимо горящей машины.

"Прямо сейчас пылает автомобиль на Гаванском мосту. Надеемся, что обойдется без пострадавших", – говорится в подписи к видео.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве сообщили детали ДТП.

По предварительным данным, во время движения по дороге водитель микроавтобуса Renault заметил дым, шедший из-под капота. Он остановился, вышел из авто и сразу же позвонил по телефону "101".

Тушить пожар прибыли три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

Пожарные застали автомобиль полностью охваченный огнем и сразу приступили к тушению.

"В 19:14 спасатели локализовали возгорание и в 19:19 – ликвидировали", – сообщили в ГСЧС.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве сообщили детали ДТП.

По предварительным данным, во время движения по дороге водитель микроавтобуса Renault заметил дым, шедший из-под капота. Он остановился, вышел из авто и сразу же позвонил по телефону "101".

Тушить пожар прибыли три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

Пожарные застали автомобиль полностью охваченный огнем и сразу приступили к тушению.

"В 19:14 спасатели локализовали возгорание и в 19:19 – ликвидировали", – сообщили в ГСЧС.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве сообщили детали ДТП.

По предварительным данным, во время движения по дороге водитель микроавтобуса Renault заметил дым, шедший из-под капота. Он остановился, вышел из авто и сразу же позвонил по телефону "101".

Тушить пожар прибыли три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

Пожарные застали автомобиль полностью охваченный огнем и сразу приступили к тушению.

"В 19:14 спасатели локализовали возгорание и в 19:19 – ликвидировали", – сообщили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Подоле произошел пожар в двухэтажном здании. Огонь распространился на площадь около 100 квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарные, оперативно ликвидировавшие возгорание.​

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