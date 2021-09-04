В Киеве на Арсенальной восстановили фонтан после наезда грузовика. Видео

В Киеве на Арсенальной площади восстановили фонтан, который повредил грузовик. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

Фонтан будет работать вечером и будет подсвечиваться.

"Друзья! Специалисты уже восстановили и сегодня протестировали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и будет подсвечен.

И напоминаю, обновленная Арсенальная площадь – это пешеходная зона, соответствующий знак там установили еще перед открытием общественного пространства... ", – написал Кличко.

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Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 2 сентября на Арсенальной площади грузовик провалился под землю и повредил новый фонтан. Обновленную локацию официально открыли для посетителей днем ранее.