В Киеве мужчина во время пьянки зарезал своего товарища

В Киеве на улице Сулеймана Стальского в Днепровском районе мужчина ударил ножом в шею своего товарища.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Тело увидел человек, который снимал комнату в квартире, где произошла трагедия.

Правоохранители отметили, что мужчины выпивали, а затем между ними произошла ссора, которая закончилась поножовщиной.

"Мы установили, что накануне владелец квартиры вместе с товарищем употребляли алкогольные напитки. Впоследствии между ними возникла ссора и драка, в ходе которой гость схватил нож и ударил им хозяина в шею. От полученной травмы мужчина впоследствии скончался, а правонарушитель скрылся. В ходе оперативно розыскных мероприятий мы установили его местонахождение и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это киевлянин, 1975 года рождения", – рассказала следователь Днепровского управления полиции Киева Александра Короткевич.

Отметим, что полицейским удалось задержать подозреваемого всего через несколько часов после совершения преступления.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в понедельник, 19 апреля, в квартире многоэтажного дома на улице Стальского 28 б нашли тело мужчины.