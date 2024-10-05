В Киеве люди застряли в поезде метро между двумя станциями: что случилось

Днем 5 октября в Киеве остановился поезд метро между станциями Минская и Героев Днепра. На синей ветке метро двигается только до станции Оболонь.

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По предварительным данным, поезд остановился между станциями Минская и Героев Днепра из-за технических проблем. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA с места события.

Собственные источники OBOZ.UA проинформировали, что причина остановка поездов связана с техническими неисправностями. Подробная информация устанавливается. Стоит отметить, что информация о попадании человека под рельсы не соответствует действительности.

В соцсетях сообщалось, что пассажиры застряли между станциями Минская и Героев Днепра приблизительно на 15-20 минут. В то же время около 14:50 появилась информация о возобновлении движения метро. Таким образом поезда курсируют между всеми станциями на синей ветке.

Напомним, на зеленой линии метро Киева на маршрут вышел третий поезд из вагонов, полученных городом от Варшавы. Продолжаются работы над формированием еще одного.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве была полностью возобновлена работа метро на синей ветке подземки. Ремонт на перегоне между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" был завершен вовремя, как и анонсировали городские власти.

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