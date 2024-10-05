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В Киеве люди застряли в поезде метро между двумя станциями: что случилось

Алексей Лютиков
Кияни
1 минута
1,2 т.
В Киеве люди застряли в поезде метро между двумя станциями: что случилось

Днем 5 октября в Киеве остановился поезд метро между станциями Минская и Героев Днепра. На синей ветке метро двигается только до станции Оболонь.

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По предварительным данным, поезд остановился между станциями Минская и Героев Днепра из-за технических проблем. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA с места события.

Собственные источники OBOZ.UA проинформировали, что причина остановка поездов связана с техническими неисправностями. Подробная информация устанавливается. Стоит отметить, что информация о попадании человека под рельсы не соответствует действительности.

В соцсетях сообщалось, что пассажиры застряли между станциями Минская и Героев Днепра приблизительно на 15-20 минут. В то же время около 14:50 появилась информация о возобновлении движения метро. Таким образом поезда курсируют между всеми станциями на синей ветке.

В Киеве люди застряли в поезде метро между двумя станциями: что случилось

Напомним, на зеленой линии метро Киева на маршрут вышел третий поезд из вагонов, полученных городом от Варшавы. Продолжаются работы над формированием еще одного.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве была полностью возобновлена работа метро на синей ветке подземки. Ремонт на перегоне между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" был завершен вовремя, как и анонсировали городские власти.

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