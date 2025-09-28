В окрестностях Киева из-за массированной атаки армии РФ одна из улиц почти полностью разрушена: видео и фото последствий

Ночью 28 сентября российская террористическая армия нанесла очередной массированный удар по Киеву. Вследствие обстрела в украинской столице одна из улиц оказалась почти полностью разрушена.

Видео дня

Россияне били по мирным жителям ракетами и дронами-камикадзе. Корреспондент OBOZ.UA побывал на месте масштабных разрушений в Киеве.

Столица снова под ударом

Киев в очередной раз пережил массированную атаку армии РФ. В результате обстрела, который начался еще вечером запуском БПЛА, в столице разрушены жилые дома, во многих местах пылают пожары.

Одна из улиц в Киеве после российских ударов оказалась почти полностью разрушена. В очередной раз целью путинских террористов стала гражданская инфраструктура – многоэтажные дома и частные домовладения. Существенные повреждения получил жилой комплекст в Софиевской Борщаговке в пригороде Киева.

По состоянию на утро в Киеве известно о более 15 локациях с повреждениями, в том числе попадании дронов в многоэтажные жилые дома, в частности в Соломенском районе. Также разрушения зафиксированы в Дарницком, Святошинском, Голосеевском и Днепровском районах.

По предварительным данным, до десяти увеличилось число раненых. Также, предварительно, известно о трех погибших, в том числе россияне убили 12-летнюю девочку.

Напомним, в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар в здании Института кардиологии. Погибли два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, с ночи под вражескими ударами находилось Запорожье. В частности, утром по облцентру россияне ударили ракетами, одна из них попала в многоэтажку. Известно о более 20 пострадавших, среди них есть дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!