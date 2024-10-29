В Киеве 'герои парковки' оккупировали места для людей с инвалидностью у одного из ТЦ: полиция отреагировала. Фото

В Подольском районе Киева патрульные полицейские провели отработку на парковке ТЦ "Ретровиль". На этой локации многие водители безосновательно оставляли свои машины на местах для людей с инвалидностью.

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Об этом сообщили в социальных сетях. За такую "остановку" предусмотрена административная ответственность.

"Наконец-то. Отработка патрульной полицией лиц, запарковавших свои автомобили на местах для людей с инвалидностью. Киев, ТЦ "Ретровиль", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как стражи порядка общаются с водителями, покинувшими свои машины, так как им это было удобно.

Добавим, согласно статье 122 (паркование авто на местах, предназначенных для парковки транспорта, которым управляют люди с инвалидностью) КУоАП, нарушителям ПДД грозит штраф в размере 1,7 тыс. гривен Со своей стороны призываем граждан не быть равнодушными, вызвать полицию и жаловаться на таких "героев парковки".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве заметили очередного "героя парковки". Водитель автомобиля Mercedes покинул свою машину возле Мегамаркета сразу на двух местах, предназначенных для людей с инвалидностью.

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