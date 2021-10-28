В Киеве эпидемия невакцинированных: Рубан рассказал о гибридном локдауне

В Киеве сложилась критическая ситуация из-за большого количества тяжелых больных коронавирусом. Это люди, которые отказались от вакцинации и нуждаются в реанимационной помощи.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан. "Мы наблюдаем в реанимациях эпидемию невакцинированных – людей, отказавшихся от вакцин", – сказал он.

"Сегодня нет критической ситуации по обеспеченности койками, но есть критическая ситуация по больным, поступающим в тяжелом состоянии поздно, с Дельта-возбудителем. Они нуждаются исключительно в реанимационной помощи и помощи с кислородом", - пояснил Рубан.

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По его словам, приближение столицы к "красной" зоне прогнозируемо. Киев готовится к ухудшению эпидемической ситуации, в частности, разворачивает новые койки.

"Были развернуты реанимационные койки, детские койки, кислородные точки. С прошлой недели в коечный фонд добавилась больница Национальной академии медицинских наук. Это более 5,5 тысяч коек, которые сегодня работают для киевлян", – сообщил Рубан.

Он также рассказал, что новый локдаун в Киеве будет "гибридным".

"В связи с наличием различных вакцин и применением противоэпидемических мер мы наблюдаем гибридное противодействие эпидемии, которое предусматривает одновременно и меры по ограничению, и меры по вакцинации", – сказал он.

По словам Рубана, субъекты хозяйствования, в том числе ТРЦ, смогут не прекращать свою деятельность на период локдауна при условии, что весь персонал будет вакцинирован, а также если посетителей будут проверять на наличие COVID-сертификатов или отрицательных ПЦР-тестов.

"Люди, желающие, чтобы их бизнес работал, могут вакцинироваться и контролировать посетителей. Если бизнес вакцинировался на 100%, он может работать в любой зоне, и в "оранжевой", и в красной", – подчеркнул чиновник.

Отвечая на вопрос, будет ли работать общественный транспорт, Рубан объяснил, что тематическое решение должен принять Штаб по чрезвычайным ситуациям. Тем не менее, он отметил: " Как показывает опыт, при соблюдении противоэпидемических мер общественный транспорт может работать в любой зоне эпидемической опасности – дистанция, наличие масок, дезинфекция. Сегодня это еще и вакцинация".

Он также рассказал, как будет осуществляться контроль за соблюдением карантинных требований. Эту задачу будут выполнять мобильные группы, в состав которых входят представители Национальной полиции, районных администраций и Госпродпотребслужбы.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой ввести локдаун в столице с понедельника, 1 ноября. По его словам, этого требует текущая непростая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице.