В Киеве экспонируют уникальную коллекцию из более 200 монет НБУ: где посмотреть бесплатно

Выставка "Монета как искусство" объединяет уникальную коллекцию из более 200 монет, отчеканенных Национальным банком Украины. В экспозиции представлены образцы из золота, серебра и нейзильбера, которые раскрывают ключевые страницы украинской истории и культуры.

Выставка уже успела заинтересовать нумизматов и ценителей нестандартных культурных форматов.

Проект стал своеобразным продолжением всеукраинской инициативы НБУ "Гривня. Больше чем деньги" и реализован ТАСКОМБАНКОМ – партнером этого проекта и одного из пяти банков Украины, имеющих лицензию на реализацию памятных и инвестиционных монет.

"Монета как искусство" демонстрирует не только высокую художественную ценность, но и способность монет сохранять коллективную память, символы государственности и национальной идентичности. Каждая из них – это миниатюрная история, фиксирующая события, фигуры и культурные явления, которые формируют украинское сознание.

Во время, когда перед обществом стоят вызовы сохранения национального единства, подобные инициативы приобретают особое значение. Выставка в ТАСКОМБАНКЕ призвана не только привлечь внимание, но и вдохновить, пробудить интерес к истории и традициям, укрепить связь с культурными корнями.

Вход свободный. Приглашаем всех желающих увидеть собственными глазами искусство, увековеченное в металле, и открыть для себя все грани украинской нумизматики.