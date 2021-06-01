В Киеве до конца июля ограничат движение на Владимирском спуске: названа причина

В Киеве на Владимирском спуске в Подольском районе ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать до 31 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что коммунальщики будут выполнять текущий ремонт брусчатки.

"На Владимирском спуске начинается текущий ремонт покрытия с мостовой. Дорожники будут выполнять работы на различных участках", – рассказали в пресс-службе.

Все работы будет выполнять коммунальная корпорация "Киевавтодор".

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Напомним, что на сайте Киевсовета зарегистрировали петицию о замене брусчатки на асфальт почти на всех улицах города. Автор обращения предлагает оставить историческое покрытие только на Андреевском спуске, Боричевом Току, аллеи Героев Небесной Сотни и улице Покровской.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году наступит переломный момент в развитии городской инфраструктуры. В Киеве откроют две станции метро, достроят Подольско-Воскресенский мостовой переход и отремонтируют "уставшие" мосты.