В Киеве будут объявлять общенациональную минуту молчания по громкоговорителю: КГГА ввела новые правила

В четверг, 30 января, столичные власти опубликовали новые рекомендации по общенациональной минуте молчания в Киеве. Теперь о ее начале будут объявлять в общественном транспорте и через системы оповещения на Крещатике и Площади Независимости.

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Об этом сообщили в КГГА. Кроме того, минуту молчания будут извещать через мобильное приложение "Киев Цифровой" и на рекламных носителях. Такое решение было принято сегодня, 30 января, на пленарном заседании Киевсовета 78 депутатов.

"Учреждениям, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, рекомендуют приостанавливать работу на минуту, кроме случаев, когда это невозможно из-за непрерывного режима работы или необходимости проведения безотлагательных мероприятий", – говорится в документе.

Как отметил депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук, реализация этого проекта позволит не только выразить благодарность погибшим, но и будет способствовать единению общины Киева вокруг общих ценностей и памяти тех, кто защищал и продолжает защищать Украину.

"Наша обязанность как общества не только помнить о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины, но и ежедневно выражать им свое уважение. Общенациональная минута молчания – это способ объединить жителей и гостей города в скорби и благодарности за их подвиг", – подчеркнул Вадим Васильчук.

Депутат Киевского городского совета, председатель Координационного совета по подготовке и внедрению Концепции мемориализации участников и событий российско-украинской войны Виктория Муха поблагодарила общественность за проявленную инициативу.

"Телеканал "Киев" и радиостанция "Киев FM" продолжат ее трансляцию в прямом эфире. Также запланирована информационно-коммуникационная кампания, а коммунальные учебные заведения и дальше будут проводить ежедневную общенациональную минуту молчания", - добавила Виктория Муха.

Она также подчеркнула, что в случае оглашения воздушной тревоги приоритет будет предоставляться информированию граждан об опасности.

Ранее сообщалось, что в Киеве подготовили рекомендации по проведению общенациональной минуты молчания. Они разработаны Координационным советом совместно с инициаторами петиции, общественной организацией "Почти" и представителями городских властей.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию. Теперь там появилась услуга "Социальный статус", которая, в частности, дает возможность безвозмездно парковаться в столице защитникам и защитницам Украины.

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