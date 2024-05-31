В Киеве большая нехватка работников на коммунальных предприятиях, – Кличко

Из-за миграции и военной мобилизации в коммунальных предприятиях Киева возникла большая нехватка работников. В частности много вакансий в метрополитене, дорожной сфере, коммунальной и медицинской отраслях.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев"

"Сегодня большая нехватка работников на коммунальных предприятиях города. Это метро, дорожная отрасль, коммунальщики, медицина. Случилось это и потому, что часть людей уехала, а часть – мобилизовали. На сайте городских властей мы публикуем свободные вакансии. К примеру, в дорожной отрасли не хватает 28-30 процентов специалистов. В метро тоже нехватка работников. В частности, 7 процентов работников подземки – в рядах ВСУ. В "Киевпасстрансе" – вакансии водителей, слесарей, других специалистов", – рассказал Виталий Кличко.

Он отметил, что сейчас у коммунальных предприятий, в том числе и критической инфраструктуры, есть возможность забронировать не более 50 процентов от военнообязанных. В то же время Кличко подчеркнул, что, несмотря на все сложности, столичные власти находят возможности и делают все, чтобы предоставлять киевлянам все необходимые услуги, обеспечивать жизнедеятельность города.