В Киеве автобус протаранил грузовик и легковушку: одну из машин отбросило на пешехода. Видео

В Днепровском районе Киева автобус въехал в грузовик, а затем протаранил легковушку. В результате столкновения последнее авто отбросило на пешеходную дорогу, где машина травмировала пешехода.

Об этом сообщили в социальных сетях. Авария произошла на улице Березняковской, 21 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"ДТП. Водитель автобуса проигнорировал ПДД, ударил грузовик Scania, затем автомобиль Volvo S80, который, в свою очередь, отбросило на мужчину", – говорится в сообщении.

Видео дня

Пешеход с переломом ноги госпитализировали в медицинское учреждение. На опубликованном в сети видео можно увидеть момент ДТП.

Напомним, в Бориспольском районе Киева автомобиль Renault на скорости въехал в отбойник, а затем машину отбросило под колеса грузовика. В результате ДТП пострадали водитель легковушки и ее пассажир.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в четверг, 19 октября, произошла авария с участием автомобиля Toyota. В результате ДТП один мужчина погиб, а еще один получил травмы.

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