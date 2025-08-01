В Киеве 2 августа состоится международный турнир по стритболу Red Bull Half Court
Турнир, известный игрокам по всему миру как самая быстрая версия баскетбола 3-на-3, достиг своей финальной точки украинского отбора. После трех квалификаций во Львове, Одессе и Киеве, которые собрали более 200 стритбольных команд страны, Национальный Финал Red Bull Half Court состоится уже в эту субботу, 2 августа, в Киеве в достаточно необычной для баскетбола локации – на смотровой площадке на крыше КВЦ "Парковый".
В этом году команды из более чем 20 стран соревнуются в национальных квалификациях, стремясь попасть в долгожданный мировой финал, который состоится в Дубае, ОАЭ в ноябре.
В Украине в Финале сыграют 32 мужских и 16 женских команд, среди которых и будут определены лучшие стритбольные команды страны среди мужчин и женщин.
Национальный Финал Red Bull Half Court начнется 2 августа в 10:00 с группового этапа и продлится весь день до определения Национальных победителей.
Также в рамках Финала в 17:30 состоится Звездный матч с участием Марка Куцевалова, Tricky Nicki, баскетбольного фристайлера Анатолия Лутицкого и других известных личностей.
И дополнительной аттракцией для зрителей станет мощный Данк Контест в 18:30, который соберет баскетболистов со всей страны, чтобы продемонстрировать свои невероятные умения и искусство забрасывания мяча в корзину сверху.
Вход свободный.
Вот все, что нужно знать о Red Bull Half Court:
- Участники со всего мира: более 20 стран принимают участие в мировом турнире этого года - квалификации к мировому финалу в ОАЭ проходят на пяти континентах с февраля по сентябрь.
- Скоростной баскетбол 3 на 3: Red Bull Half Court предлагает игрокам со всего мира самую быструю версию баскетбола 3 на 3. Каждая игра может длиться максимум 10 минут, максимальное количество очков — 21. Во время группового этапа команда, получившая больше игровых очков, получает "Бонус Обладателя Корта", который помогает в продвижении в финал, обеспечивая скоростную версию баскетбола 3 на 3.
- Всю информацию о Red Bull Half Court можно найти на сайте www.redbullhalfcourt.com.