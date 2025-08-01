В Киеве 2 августа состоится международный турнир по стритболу Red Bull Half Court

Турнир, известный игрокам по всему миру как самая быстрая версия баскетбола 3-на-3, достиг своей финальной точки украинского отбора. После трех квалификаций во Львове, Одессе и Киеве, которые собрали более 200 стритбольных команд страны, Национальный Финал Red Bull Half Court состоится уже в эту субботу, 2 августа, в Киеве в достаточно необычной для баскетбола локации – на смотровой площадке на крыше КВЦ "Парковый".

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В этом году команды из более чем 20 стран соревнуются в национальных квалификациях, стремясь попасть в долгожданный мировой финал, который состоится в Дубае, ОАЭ в ноябре.

В Украине в Финале сыграют 32 мужских и 16 женских команд, среди которых и будут определены лучшие стритбольные команды страны среди мужчин и женщин.

Национальный Финал Red Bull Half Court начнется 2 августа в 10:00 с группового этапа и продлится весь день до определения Национальных победителей.

Также в рамках Финала в 17:30 состоится Звездный матч с участием Марка Куцевалова, Tricky Nicki, баскетбольного фристайлера Анатолия Лутицкого и других известных личностей.

И дополнительной аттракцией для зрителей станет мощный Данк Контест в 18:30, который соберет баскетболистов со всей страны, чтобы продемонстрировать свои невероятные умения и искусство забрасывания мяча в корзину сверху.

Вход свободный.

Вот все, что нужно знать о Red Bull Half Court: