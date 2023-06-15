В Киеве 16 июня ограничат движение авто по центральным улицам

В центре Киева в пятницу, 16 июня, планируют ограничить движение транспорта по центральным улицам. Водителей призвали планировать свой маршрут заранее.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Патрульной полиции Украины. Правоохранители попросили выбирать маршрут с учетом ограничения движения.

Как сказано в сообщении центр украинской столицы планируют перекрыть из-за проведения там мероприятий. В то же время в полиции не объяснили, о чем идет речь.

Правоохранители обратились к водителям, чтобы те учли свой маршрут, учитывая новые ограничения. О том, когда движение транспорта в центре Киева возобновят, сообщат позже.

"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и планировать свой маршрут раньше времени", – говорится в сообщении.

Отметим, что издание SkyNews накануне сообщило, что 16 июня в Киев планирует прибыть президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Он хочет встретиться с главой украинского государства Владимиром Зеленским и обсудить "мирные инициативы". Возможно, именно поэтому планируется перекрытие движения в центре столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Берестейском проспекте возле станции метро "Житомирская" проводят демонтаж временных сооружений, которые согласно результатам проверки не соответствуют требованиям паспортов привязки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!