В Киеве 14-летний ребенок упал с веревочной дорожки и получил многочисленные травмы

В воскресенье, 8 июня, в столице Украины произошло чрезвычайное происшествие в одном из киевских парков. 14-летний ребенок упал с веревочной дорожки и получил многочисленные травмы. Инцидент имел место около 14:40 в Днепровском районе.

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Об этом сообщили в полиции. Отмечается, что правоохранители уже начали уголовное производство по факту падения ребенка с веревочной трассы в столичном парке

По предварительной информации, 14-летний мальчик во время прохождения канатного аттракциона упал с высоты около полутора метров. Врачи госпитализировали пострадавшего с многочисленными травмами в медицинское учреждение.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

"Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины "Нарушение требований законодательства по охране труда", - резюмируют правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время марша ЛГБТ-сообщества "Киевпрайд" в субботу, 7 июня, задержали группу людей, радикально настроенных к мероприятию. Среди них был военный с протезом руки. В сети сообщали, что во время задержания ему повредили протез, в полиции же заявили, что мужчина ударил им правоохранителя.

Напомним, что 2 июня, на Харьковщине в селе Бунаково Лозовского района после игры в прятки исчезло трое детей. Все они являются воспитанниками дома семейного типа.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Полтавы на девятилетнего мальчика упала ветка с дерева. Ребенок попал в реанимацию, а правоохранители расследуют дело по статье "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

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