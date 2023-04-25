В Киев вскоре прибудет первая партия польских вагонов метро, – Кличко

В ближайшее время в столицу Украины прибудет первая партия вагонов для метрополитена, которые обещала передать Варшава. Снабжение всех 60 вагонов будет происходить поэтапно в течение этого года.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По словам Кличко, сейчас "практически готовы к транспортировке" 6 вагонов. В общей сложности подземка Киева бесплатно должна получить 60 вагонов.

Мэр Киева рассказал, что речь идет о передаче подвижного состава серии №717, также эксплуатируемого и в киевском метро.

Полученные вагоны, в первую очередь, планируют использовать "как технические доноры" для проведения капитальных ремонтов имеющихся поездов. Но часть варшавских вагонов будет полноценно ездить по линиям подземки.

По словам Кличко, поставка всех 60 вагонов состоится поэтапно в течение этого года.

"Для Киевского метрополитена это значительная помощь, поскольку 80% подвижного состава — советского производства", — подчеркнул мэр столицы Украины.