До Києва йдуть сильні морози зі снігом
У Києві очікується значне зменшення погодних температур, на 14-січня прогнозується до -14 градусів.
За прогнозом Укргідрометцентру, морози принесе холодна повітряна маса арктичного походження.
З 11 до 13 січня ще буде помірно холодно – від -4 до -6 удень, місцями опади, вітер північно-східний.
Похолодання триватиме до 19 січня, в нічні години стовпчики термометрів опустяться до -14 ... -20 градусів, прогнозують снігопади.
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