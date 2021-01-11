До Києва йдуть сильні морози зі снігом

У Києві очікується значне зменшення погодних температур, на 14-січня прогнозується до -14 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, морози принесе холодна повітряна маса арктичного походження.

З 11 до 13 січня ще буде помірно холодно – від -4 до -6 удень, місцями опади, вітер північно-східний.

Похолодання триватиме до 19 січня, в нічні години стовпчики термометрів опустяться до -14 ... -20 градусів, прогнозують снігопади.

Як повідомляв OBOZREVATEL: