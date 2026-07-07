В этом году на ремонт укрытий и убежищ в столице выделено более 1,1 млрд грн
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Киев делает всё возможное, чтобы увеличить количество укрытий и убежищ. Так, в городе продолжаются ремонтные работы в существующих укрытиях и обустройство новых помещений, пригодных для защиты людей. С начала полномасштабной войны уже отремонтировано почти 3 тыс. защитных сооружений. В этом году на ремонт укрытий и убежищ столицы предусмотрено более 1,1 млрд грн. Эти средства направляются районным государственным администрациям города Киева, которые определены ответственными за строительство, ремонт и обустройство объектов гражданской защиты.
Об этом заявил и. о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
"На 2022–2025 годы на эти работы городские власти Киева выделили около 7 млрд грн, из которых 4,5 млрд – на ремонт и надлежащее оснащение этих объектов. Определение адресов и выполнение работ обеспечивают районные подразделения, ведь именно они являются распорядителями выделенных городом средств. Приоритетными являются те локации, где не хватает укрытий: микрорайоны, где отсутствуют станции метрополитена, отдаленные спальные жилые массивы и т. п. "В целом, на данный момент в Киеве функционируют более 4,3 тыс. укрытий, различающихся по типу, форме собственности и количественно-техническим характеристикам", – рассказал Петр Пантелеев.
Он подчеркнул, что в микрорайонах, удаленных от сети метро, жители могут пользоваться укрытиями, имеющимися в школах и других учебных заведениях.
"Они достаточно вместительны и оснащены необходимыми базовыми элементами для таких помещений, а также, как правило, находятся в пределах пешей доступности", – сказал заместитель председателя КГГА.
Петр Пантелеев напомнил, что адреса ближайших укрытий можно найти на городских ресурсах – в приложении "Киев Цифровой" в разделе "Городские сервисы" – "Карта устойчивости", а также на официальном портале Киева, где также указаны основные алгоритмы действий в случае опасности – https://kyivcity.gov.ua/news/shelters_map/.