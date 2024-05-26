В День Киева горожане заполонили новый мост-волну на Оболони. Фоторепортаж

В День Киева, который пришелся на 26 мая, киевляне активно наведывались к новому пешеходному мосту-волне на Оболони. Объект, строительство которого стартовало с 2021 года, уже в разгар полномасштабной войны завершили за счет отечественных и зарубежных меценатов.

Мост, соединяющий Оболонский остров и парк "Наталка" у Оболонской Набережной, стал на день рождения столицы одной из особо людных локаций в этой части города. OBOZ.UA подготовил небольшой репортаж с места новостроя.

О завершении нового пешеходного моста, спроектированного в форме волны стало известно за считанные дни до праздника. Архитектором моста между парком "Наталка" и рекреационной зоной на острове стал Андрей Миргородский.

Мэр Киева Виталий Кличко, представляя объект 24 мая, напомнил, что реализацию проекта приступили в 2021-м, однако после полномасштабного вторжения РФ приостановили. Возобновлены работы на возведении моста весной 2023 года. Средства, отметил Кличко, выделили иностранные и украинские меценаты.

В частности, в январе 2023 года, согласно данным из открытых источников, профинансировать достройку моста на сумму 19,5 млн грн согласилась Метрополия Большого Парижа. Однако, писали СМИ, этих средств для завершения строительства не хватило.

Отдельно финансировалось обустройство парка на Оболонском острове. Рекреационную зону, утверждал Кличко, обустроили с сохранением флоры и фауны. Там установлены скамейки, детские площадки, туалеты, созданы пешеходные и велосипедные маршруты, высажены новые деревья и кустарники.

Еще при открытии Кличко рассказывал, что конструкции для моста были изготовлены еще на "Азовстале" в Мариуполе, в столицу они прибыли за считанные недели до начала полномасштабной войны.

Ширина нового моста – 3,5 метра, длина – 176 метров. Он комфортен для передвижения маломобильных групп населения и не мешает проходу маломерных судов в залив Оболонь, уверял мэр.

Напомним, 24 мая Кличко сообщил об открытии нового моста-волны на Оболони и показал его сверху. Мэр рассказал непростую историю создания моста и призвал киевлян "идти и любоваться" новостроем.